Nieuwjaarsdrink Groen Oud-Heverlee in La Foresta met Kristof Calvo Stefan Van de Weyer

02 januari 2019

10u30 0 Oud-Heverlee Vijf gemeenteraadsleden en twee schepenen gaan volgende week voor Groen vol enthousiasme aan de slag om van Oud-Heverlee een echte groene koploper te maken. Dat willen ze graag op zondag 13 januari samen met hun sympathisanten vieren.

Iedereen is die zondag welkom vanaf 10.30 tot 14 uur. Omstreeks elf uur volgen er korte toespraken van Fractieleider Kamer van Volksvertegenwoordigers Kristof Calvo en schepenen van Groen Leuven, David Dessers en Lies Corneillie. De locatie waar het glas wordt geheven is het Pro Arte Paviljoen La Foresta, gelegen in de Prosperdreef 9 in Vaalbeek. Een kaartje om deze locatie te vinden, is beschikbaar via www.groenoudheverlee.be. Bevestigen mag via info@groenoudheverlee.be, maar het is geen verplichting. Iedereen is van harte welkom!

Mattias Bouckaert zal vanaf 7 januari schepen van zorg en jeugd worden, Hanna Van Steenkiste krijgt de schepenportefeuille van ruimtelijke ordening. De gemeenteraadsleden die over enkele dagen beginnen zijn Adinda Claessen, Josien Van Dyck en Sarah D’Hertefelt.