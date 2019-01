Nieuwe veegwagen op komst Stefan Van de Weyer

31 januari 2019

10u43 0 Oud-Heverlee In deze winterse periode komt een veegwagen goed van pas om sneeuw en andere smurrie van de baan te verwijderen. In Oud-Heverlee viel de huidige veegwagen, met een staat van dienst van enkele decennia, voorbije woensdag in panne. Hij raakte hersteld, gelukkig is een nieuwere versie onderweg.

De “oude veegwagen” viel woensdag in panne terwijl deze de sneeuw verwijderde van een fietspad. Hij kon gelukkig snel opnieuw aan de praat worden gebracht, gelukkig zal de gemeente vanaf februari beroep kunnen doen op een nieuw exemplaar.

“We zijn met deze aankoop al ruim een jaar bezig. We hebben verschillende modellen vergeleken en de nieuwe veegwagen kan zowel fiets- als voetpaden kuisen met een speciaal type stalen borstel, vuil kan er ook mee opgezogen worden. Hierdoor kan het ook in de zomer bijvoorbeeld met stenen vervuilde grasstroken en brede grasbermen aanpakken. De huidige wagen kon enkel in de winter gebruikt worden, de nieuwe het hele jaar door. Normaal gezien kunnen we er vanaf februari mee aan de slag”, aldus burgemeester Adri Daniëls (CD&V).