Nieuwe uitkijktoren in de Dijlevallei is klaar 30 maart 2018

02u44 0

De nieuwe uitkijktoren in de Dijlevallei werd geopend door de Vlaamse Landmaatschappij Vlaams-Brabant die het project uitvoerde in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos. In de Hazenfonteinstraat werd verzameld om naar de Vijvers van Oud-Heverlee te wandelen om de nieuwe toren te bekijken.





Na enkele jaren ploeteren in de modder zijn de natuurinrichtingswerken aan de Vijvers van Oud-Heverlee afgerond. Grote waterpartijen, rietland en moerassen werden hersteld, vervuilde leigrachten en oude stortplaatsen gesaneerd. Er kwamen beheerwegen en een parking. Om de rust in het gebied te bewaren en toch de natuur te kunnen beleven, kwam er een uitkijktoren en een vogelkijkhut.





"Er zijn al twee fases van het project achter de rug, er werd al 2,5 miljoen geïnvesteerd in het herstel van wetland, moerasgebied en rietland, maar er werden ook stortplaatsen opgeruimd en zelfs een boomgaard aangeplant", verklaarde projectleider Zeger Jespers. "Dit deel van het Europees natuurgebied is te kwetsbaar om wandelpaden doorheen te leggen. Je kan het beter verkennen via de uitkijktoren met behulp van een verrekijker. In een volgende fase van het project zal een tweede uitkijktoren gevestigd worden in de richting van Egenhoven, waar ook een vogelkijkhut ingeplant zal komen. Dat is een deel van de slotfase van dit project, waarin nog eens 1,3 miljoen euro geïnvesteerd zal worden", wist Jespers. De Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud zijn eigenaars van het gebied en eveneens betrokken bij de uitkijktoren. (SVDL)