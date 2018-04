Nieuwe speelplaats voor gemeentelijke basisschool 30 april 2018

Gemeentelijke basisschool de Hazensprong krijgt voor het nieuwe schooljaar in september een nieuwe speelplaats. Vanaf 26 juni starten de werken aan de Armand Verheydenstraat.





De grastaluds worden omgevormd tot speelhellingen waarin boomstronktrappen, een glijbaan, een kruipbuis, een wilgenhut, een klim- en klauterbos worden geïntegreerd. De blinde sporthalmuur wordt een activiteitenwand. De vroegere moestuin wordt een afgesloten rustige educatieve speel- en werkplek. Zittribunes aan het sportveld en langs de speelplaats vormen een toejuich- of hangoutplek of een zitbank. Voor de kleuters komt een groot oprolbaar zonnezeil ter beschutting tijdens zonnige dagen. Er wordt ook een speeltoestel, door de ouderraad aangekocht, in de nieuwe schorszone van de kleuterspeelplaats geplaatst.





Tegelijk worden ter hoogte van beide speelplaatsen regenwaterputten geïntegreerd om de toiletten te voorzien van spoeling met regenwater. Op 1 september moet de speelplaats klaar zijn. (SVDL)