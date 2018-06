Nieuwe geluidsschermen langs E40 op komst 07 juni 2018

02u51 0 Oud-Heverlee Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat samen met de gemeente Oud-Heverlee geluidsschermen langs de E40 vervangen over een afstand van vijf- à zeshonderd meter. Ook worden twee bruggen onder handen genomen.

Het gaat om de bruggen ter hoogte van de Fonteinstraat en de Hazenfonteinstraat. Die twee onderbruggen worden gesaneerd in het kader van een periodiek onderhoud. Aan beide bruggen werden de geluidsschermen al deels afgebroken, maar daar blijft het dus niet bij. "We zullen geluidsschermen over een afstand van vijf- à zeshonderd meter vervangen", zegt Anton De Coster, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant. "Die werken starten mogelijk volgend jaar en zullen dan beëindigd worden in 2020. Maar de kostprijs voor de aanbestedingen moet nog geraamd worden."





Hoger en breder

De nieuwe geluidsschermen zouden hoger en breder zijn. "Zo zullen de omwonenden minder hinder van de snelweg ondervinden", zegt schepen van Openbare Werken Adri Daniëls (CD&V), die wel al iets over de kostprijs kan zeggen. "In die reeks schermen zitten nu nog openingen, die gedicht zullen worden. Het totale kostenplaatje zal 400.000 euro bedragen, waarvan het AWV de gemeente graag 105.000 euro ziet betalen. Maar daar heeft de gemeenteraad nog geen standpunt over ingenomen. Als schepen van Openbare Werken juich ik deze werken toe, maar ik zie die kosten natuurlijk minder graag onze richting uitkomen." (SVDL)