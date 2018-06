Nieuwe fase herinrichting dorpskern 20 juni 2018

De aannemer is gestart met de laatste fase van de werken in de dorpskern van Oud-Heverlee. Tijdens deze fase wordt het kruispunt van de Dorpsstraat met de Fonteinstraat onder handen genomen.





Het kruispunt is tijdens de werken onderbroken voor alle verkeer. Fietsers kunnen met de fiets aan de hand doorheen de werfzone. De werken zullen klaar zijn voor het einde van de zomervakantie. (ADPW)