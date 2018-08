Nieuw kunstwerk aan Zoet Water 28 augustus 2018

Naar aanleiding van de hoogdag van het Zoet Water werd aan de Maurits Noëstraat voor het vierde jaar op rij een nieuw kunstwerk ingehuldigd aan de Kunst-dam.





Deze keer had Els Vanden Meersch de eer om haar werk "Antipode" tentoon te stellen. Het is de bedoeling dat deze Kunst-dam, die momenteel al vier werken telt, steeds in omvang groeit.





De opkomst voor de inhuldiging was alvast bemoedigend te noemen.





(SVDL)