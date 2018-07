Negende editie Rootsrock gaat voor gezellige muziek en sfeer 28 juli 2018

In de Ophemstraat in de buurt van de Zoete Waters in Oud-Heverlee vindt op zaterdag 28 juli de negende editie van het RootsRock tuinfestival plaats. Dit is een mengeling van rock, blues en jazz. met live optredens van onder andere Squeezy Scramble, Moonsnake, Tensfield, Ashling, Up Your Mule, Camelia, DanteS!, No Excuse.





Het tuinfestival in de Ophemstraat nummer 41 staat al jaren paraat voor gezellige sfeer. Voor de negende maal zal de tuin gevuld zijn met kenners en niet-kenners die de artiesten live op twee podia kunnen bekijken, van de zachtste blues tot het hardere werk. De lekkerste burgers, pensen en frieten helpen je de warme dag door. Je kan er genieten van ontmoetingen met oude en nieuwe bekenden in het decor van een doordeweekse gewone tuin. Dit festival begint al vanaf 14 uur en is trouwens gratis, tussen 14 en 15 uur is het trouwens happy hour. Meer informatie valt te sprokkelen op www.rootsrock.be. (SVDL)