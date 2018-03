Nederlandse wietkwekers krijgen tot 3,5 jaar cel 22 maart 2018

02u29 0

Voor het opzetten van een cannabisplantage in een huurhuis in Oud-Heverlee zijn twee Nederlanders veroordeeld tot drie jaar cel. Ze daagden nooit op voor hun proces en staan momenteel geseind. Een derde kompaan kreeg 42 maanden cel omdat hij de vlucht nam en bijna een agent overhoop reed.





Het was door het plaatselijke BIN-netwerk dat speurders binnenvielen in de woning langs het Hertogenveld in Oud-Heverlee. De speurders troffen er 412 cannabisplanten aan in drie kweekruimtes. Op het moment dat agenten met het labo ter plaatse waren, passeerde de jongste van de drie (27) in zijn auto. Een agente die het verdachte gedrag had opgemerkt, probeerde de bestuurder te doen stoppen. Maar dat lukte niet. De procureur oordeelde poging doodslag maar de rechter herkwalificeerde naar gewapende weerspannigheid. Het drietal kreeg ieder een boete van 8.000 euro. Er werd voor zon' 40.000 euro aan drugswinsten verbeurdverklaard.





Voor de twee andere kompanen uit het Nederlandse Bergen Op Zoom werd de onmiddellijke aanhouding bevolen. (KAR)