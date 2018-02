Nederlandse wietkweker ontkent poging doodslag op agent 24 februari 2018

Een Nederlandse wietkweker riskeert 4,5 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij een cannabisplantage in Oud-Heverlee. De procureur tilde zwaar aan het feit dat een agente moest wegspringen toen R.O. (27) vluchtte met zijn auto. "Heb nooit de intentie gehad om haar te doden", klonk het bij de twintiger.





Het was door het plaatselijke BIN-netwerk dat speurders binnenvielen in de woning langs het Hertogenveld in Oud-Heverlee. Ze troffen er 412 cannabisplanten aan in drie kweekruimtes. Op het moment dat agenten met het labo ter plaatse waren, passeerde O. in zijn auto. Een agente die het verdachte gedrag had opgemerkt, probeerde de bestuurder te doen stoppen. "Hij negeert het teken en de inspecteur kan maar op het laatste moment wegspringen", aldus de procureur. De verdediging vroeg de vrijspraak voor poging doodslag als er geen herkwalificatie volgt naar gewapende weerspannigheid. Voor het opzetten van de cannabisplantage vroeg de advocaat een straf met uitstel. Twee Nederlandse kompanen riskeren drie en twee jaar cel voor hun betrokkenheid. Zij stuurden hun kat naar het proces.





