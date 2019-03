Namen voor Dorpsfeest 2.0 zijn bekend Stefan Van de Weyer

27 maart 2019

09u12 0 Oud-Heverlee Voor de eerste editie van het Dorpsfeest 2.0 op 20 juli aan de parking van de sporthal in Haasrode werd gekozen voor jonge groepen uit de omgeving. The Pixels en de DJ’s van Partyshakerz XL zijn de grote namen op de affiche. De inkom voor dit dorpsfeest is gratis.

De festivaldag wordt om 17 uur geopend door Alone in the Fridge, deze rockband uit Bierbeek liet zich inspireren door rock en grunge uit de jaren negentig. Ze spelen een set van drie kwartier. Dear begint ermee om 18.15 uur, deze vier vrienden spelen harmonieuze muziek in een upbeat tempo. Om 19.30 uur is het de beurt aan Binger, na 35 jaar optreden speelt deze groep nog steeds sfeervolle rock ‘n roll. De stevige pop en punk van My Dog is Radioactive zal er bij het publiek als warme pap ingaan vanaf 21 uur. Coverband The Pixels begint eraan om 22.30 uur en zal zowel actuele nummers als golden oldies brengen. Afsluiten wordt gedaan met Partyshakerz XL, twee dj’s met live violen, saxofoon en drums, dat kan enkel tot een stevig feestje leiden vanaf middernacht.