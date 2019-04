Na twee ecoducten nu ook veilige oversteekplaatsen voor scholieren? Stefan Van de Weyer

08 april 2019

10u36 0 Oud-Heverlee Nu de werkzaamheden aan het tweede ecoduct op de Naamsesteenweg in Oud-Heverlee volop bezig zijn, komen er nog vragen voor veilige oversteken. Onder meer aan de Expresweg (N25) en de Konijnenhoekstraat in Haasrode pleit burgemeester Adri Daniëls (CD&V) voor een veilige oversteek voor scholieren.

“De fietsers- en voetgangersbrug nabij de Torenvalk is binnen een kleine maand klaar en gebruiksklaar voor recreanten. Als de Vlaamse minister van mobiliteit, Ben Weyts (N-VA), nu nog vijf minuten politieke moed toont, dan kan er ook een veilige doorsteek of oversteek komen. Liefst over de Expresweg aan de Konijnenhoekstraat”, zegt Daniëls.

De burgemeester van Haasrode pleit al meer dan tien jaar voor een veilige oversteek voor scholieren. “Ook de mensen die naar hun werk in Leuven fietsen, zouden hiermee gebaat zijn”, zegt Daniëls. “Ik vraag ook al jaren een fietspad langs de spoorweg tussen Leuven en Oud-Heverlee. Maar voor beide projecten is er ofwel geen geld, ofwel hebben ze geen prioriteit. Het is nochtans nuttig om kwetsbare en jonge fietsers van de grote baan weg te houden. Op provinciaal vlak is er al een akkoord voor subsidies. Bij de minister ontbreekt het voorlopig de wil om dit project te realiseren."