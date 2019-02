Na enkele jaren herleeft het Dorpsfeest Haasrode op nieuwe locatie Stefan Van de Weyer

20 februari 2019

13u40 0 Oud-Heverlee Na enkele jaren afwezigheid is het deze zomer opnieuw dorpsfeest in Haasrode. Op 20 juli ziet de eerste editie van het vernieuwde dorpsfeest, onder de naam DF2.0, het levenslicht. DF2.0 staat voor Dorpsfeest 2.0: de organisatie gaat zichzelf niet opnieuw uitvinden, maar kiest voor een frisse start op een nieuwe locatie. Aan Den Deugniet zal dit ferm uit de kluiten gewassen feestje niet meer plaats vinden, de nieuwe feestlocatie is de parking van de sporthal van Haasrode in de Milsestraat.

Dankzij de inzet van Hoola Hoop VZW en tal van vrijwilligers was in het verleden elke editie van het Dorpsfeest Haasrode een enorm succes. In 2015 vond er het laatste Dorpsfeest plaats, daarna verkocht Paul “Toets” Thielemans en verdween de Stella Artois er ten nadele van Cristal.

De nieuwe vzw dweept met hetzelfde concept, ze brengen opnieuw een podium met regionale artiesten en brengen een gevarieerd programma qua muziek. Dit alles en de standjes van enkele lokale verenigingen moeten een toffe eerste editie brengen en hopelijk een beetje winst voor het goede doel, Kom op tegen Kanker.

Fleur Dam is de voorzitter van de nieuwe vzw en laat zich bijstaan door ondervoorzitter Sofie Steeno en penningmeester Nancy Vandeweyer. Dirk Loomans, Elle Kuijken, Sebastiaan Leempoels, Steven Feyaerts en Bernard Leonard zijn de overige bestuursleden.

Nostalgie

“We organiseren dit opnieuw uit nostalgie. Ons verleden, vier à vijf van onze organisatie hebben ook nog voor Marktrock gewerkt, een excuus om regelmatig samen te komen en de voldoening van een dansende en lachende massa brachten ons zo ver. Ik ben sinds 2013 in de vorige vzw gestapt, dus ik heb de feesten mee helpen organiseren tussen 2013 en 2015. Den Deugniet werd in juni 2016 overgelaten door Toets aan Alken-Maes. Wij hebben toen alles geannuleerd omdat we geen zekerheid hadden dat het al overgenomen ging zijn en wij als Leuvenaars sowieso een lichte voorkeur hadden en hebben voor een frisse Stella Artois”, vertelt Dam. “We zijn ondertussen altijd contact blijven houden met de mede-organisatoren en vorig jaar werd de kriebel te groot. We besloten opnieuw iets te organiseren in Haasrode of omstreken. Eind 2018 konden we niet anders dan samen een pint te gaan pakken om nieuwe plannen te smeden. Van het één kwam het ander; er werd een nieuwe VZW boven de doopvont gehouden. We hadden in het verleden al eens eerder gekeken of het organisatorisch niet beter zou zijn om het evenement op die parking te regelen. Het kwam erop aan een aanvraag in te dienen bij de gemeente en de vingers te kruisen dat ze het wilden goedkeuren en de rest is en zal hopelijk geschiedenis worden”, vervolgde ze. “Voor de locatie hebben we gekozen voor de parking aan de sporthal van volleybalclub BDO Haasrode-Leuven, dit terrein leent zich perfect als festivaldomein. Voor de rest blijft het concept helemaal hetzelfde: optredens van alle stijlen voor alle leeftijden, standjes uitgebaat door lokale verenigingen die zo hun kas kunnen spijzen, randanimatie, enz… Kortom de alombekende sfeer en gezelligheid van de vorige edities maar dan op een andere locatie.”

Wie interesse heeft om mee te werken, een standje uit te baten of te sponsoren mag zeker een mailtje sturen naar dorpsfeest2.0@gmail.com.