Na drie jaar onderbreking zondag weer koers aan de Zoete Waters Stefan Van de Weyer

28 februari 2019

13u48 0 Oud-Heverlee De Meerdaalspurters kunnen naar aloude gewoonte begin maart hun Meerdaalse Pijl organiseren met start en aankomst aan de Maurits Noëstraat aan de Zoete Waters. Er werd twee jaar uitgeweken naar Sint-Joris-Weert en vorig jaar kon het niet doorgaan door wegenwerken.

Als gevolg van die wegenwerken werden onder andere chicanes geplaats in de Maurits Noëstraat, deze worden zondagnamiddag ter gelegenheid van de vijftigste editie van de Meerdaalse Pijl verwijderd.

De wielerwedstrijd voor eliterenners zonder contract en beloften begint er om 14.30 uur. De renners leggen er negen lussen van twaalf kilometer af en doen hierbij buiten de Maurits Noëstraat achteréénvolgens de Waversebaan, de Oude Nethensebaan, de Weertse Dreef, Naamsesteenweg, de Onze-Lieve-Vrouwstraat en opnieuw de Maurits Noëstraat aan waar start en aankomst zijn ondergebracht. De aankomst is rond 17.15 uur voorzien, maar de geschatte verkeershinder kan er tot 18 uur aanhouden. Kortom zondagnamiddag tot in de vooravond kan je best de Zoete Waters mijden, indien je er met de wagen wilt rijden.