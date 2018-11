Na 42 jaar verlaat schooldirecteur Jean-Louis Vertongen zijn GBS De Hazensprong Vertongen werd uitgewuifd door honderden kinderen Stefan Van de Weyer

17u21 0 Oud-Heverlee Jean-Louis Vertongen (62) was 42 jaar aan de school verbonden, waarvan 34 jaar als leerkracht en acht jaar als schooldirecteur. De leerlingen van het zesde leerjaar gingen hem thuis afhalen met de fiets, hij werd dan naar school gereden onder politiebegeleiding. Eens daar aangekomen wachtte hem een ware erehaag van alle leerlingen, die haag leidde naar de sporthal waar Vertongen en zijn vrouw uitgebreid in de bloemetjes werden gezet en gelauwerd.

De kinderen hadden met papier bordjes de letters van zijn voornaam in de lucht gestoken en scandeerden deze. Waarna toespraken van zijn collega’s, schepen van onderwijs Bart Clerckx (CD&V) en de nieuwe directie volgden. Het geheel werd afgesloten met een receptie. Vertongen zat erbij en keek er geëmotioneerd naar.

“Het was een dag met gemengde gevoelens. Een heel rare beleving, want als een echt einde voelt dit niet aan. Je verleert het niet om met kinderen en hun spontaniteit om te gaan. Dit is een officieel einde, maar geen echt eindpunt”, wist Vertongen. Die in Hoegaarden zijn carrière begon en er drie maanden les gaf aan het zesde leerjaar. Daarna maakte hij de overstap naar de Hazensprong, waar hij eerst een jaartje les gaf aan het eerste leerjaar. Daarna volgden 33 jaar in het tweede leerjaar.

Juf Cindy Borgers, afkomstig uit de GBS Linden, zal de taak van Vertongen overnemen. Gezien hij een fervente tuinier is, kreeg hij bij zijn afscheid flink wat zaaigooed waar hij de komende maanden mee zoet zal zijn in zijn serre.