N25 volledig afgesloten op 21 maart Stefan Van de Weyer

18 maart 2019

09u16 0 Oud-Heverlee De Naamsesteenweg (N25) wordt op donderdag 21 maart in beide richtingen tussen Oud-Heverlee en Hamme-Mille volledig afgesloten. Vanaf 4 uur ‘s morgens tot 18 uur ‘s avonds is er daardoor geen verkeer mogelijk op de Naamsesteenweg tussen Oud-Heverlee en Hamme-Mille. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plaatst die dag een houten fiets- en voetgangersbrug over de Naamsesteenweg aan de ingang van het Meerdaalwoud.

Verkeer dat minder zwaar is dan 3,5 ton tussen Leuven en Waver wordt in beide richtingen omgeleid via Sint-Joris-Weert. Vrachtverkeer dat zwaarder is dan 3,5 ton wordt omgeleid via het op- en afrittencomplex in Boutersem. Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de huidige omleiding via de grintpaden door het woud. Deze omleiding loopt via de Langendaalstraat, de Prosperdreef en de Weertsedreef.

“Vlaanderen investeert 900.000 euro in een prachtige toegangspoort voor het Meerdaalwoud”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “Via de nieuwe brug raak je te voet of per fiets vlot en veilig over de Naamsesteenweg. Even verderop zullen dieren en ruiters gebruik kunnen maken van het ecoduct. Het Meerdaalwoud wordt meer dan ooit een fiets-, wandel- en ruiterparadijs”.

Vanaf 4 uur ‘s morgens wordt deze donderdag signalisatie geplaatst en de Naamsesteenweg volledig afgesloten in beide richtingen. Om 6 uur start AWV met de plaatsing van de houten constructie. Volgens de planning duren de werken ongeveer tot 16 uur en kan de rijweg vanaf 18 uur weer opengesteld worden voor verkeer dat van Waver in de richting van Leuven rijdt. Verkeer dat van Leuven naar Waver rijdt, wordt nog tot eind juni via Sint-Joris-Weert omgeleid om de overige werken ter hoogte van het ecoduct af te kunnen ronden.

De houten fiets- en voetgangersbrug wordt de symbolische toegangspoort van het Meerdaalwoud. Fietsers, wandelaars en andere bezoekers zullen er na de werken volop gebruik van kunnen maken om de gewestweg op een veilige manier over te steken en om het woud op een aangename manier te ontdekken.

Meer informatie over de werken staat op www.wegenenverkeer.be/oud-heverlee.