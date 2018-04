N-VA wil speelplein in elke gemeente 10 april 2018

N-VA Oud-Heverlee wil in elke deelgemeente een speelplein aanleggen voor jong en oud. In Oud-Heverlee opende het eerste speelpleintje in 2015 in de Bomenwijk. Nu volgt de aanleg van een tweede speelplein, naast de pastorij in Blanden.





"Door de goede samenwerking met de kerkfabriek zullen we de mooie voorgevel van de pastorij, die eveneens als monument beschermd is, kunnen ontsluiten. Ook de nabijheid van de toekomstige woonzorgzone De Kouter maakt het speelpleintje vlot bereikbaar voor grootouders met hun kleinkinderen. De voormalige weide meet twaalf are, ruimschoots ruimte dus voor verschillende houten speeltoestellen, een grasveld, een pétanquebaan en een bloemenweide", klinkt het.





In Vaalbeek zal er een ontmoetingsplaats ingeplant worden naast het gemeentehuis. Ook in Haasrode en Sint-Joris-Weert werd bij recente verkavelingen telkens een locatie voorzien om kinderen toe te laten om te kunnen spelen. (SVDL)