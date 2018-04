Muzikantenstad viert 21e verjaardag 26 april 2018

"Muzikantenstad viert 21ste verjaardag " valt op donderdag 26 april en is een vier uur durende sprankelende show voor zestigplussers met zang, dans en humor met optredens van Davy Gilles, Michael Lanzo, PCBrown, Doran, Corina, Lissa Lewis, Nadia, De Melando's, Animolly, het Muzikantenstadorkest onder leiding van Alain Verresen en het ballet ShowCase. De presentatie en zang vallen voor rekening van zanger/presentator Filip D'Haeze. Het vindt plaats in Zaal De Roosenberg in de Maurits Noëstraat tussen 14 en 18 uur, tickets kosten 25 euro. Muzikantenstad is een organisatie van VDM Produkties in samenwerking met wielerclub De Meerdaalspurters VZW Sint-Joris-Weert. (SVDL)