Muzikamp biedt negen dagen muzikale vakantie aan 28 juli 2018

Heb je zin in een actieve en muzikale vakantie met leeftijdsgenoten? Speel je al minstens één jaar een instrument? Dan is MUZIKAMP-Vaalbeek, aan de rand van het Meerdaalwoud, echt iets voor jou. Individuele lessen instrument of zang, koor en orkest, kamermuziek, afgewisseld met sport en ontspannende activiteiten zijn de ingrediënten en de rode draad van een superintensieve en leuke muziekstage. Het muzikale zomerkamp wordt afgesloten met een spetterend slotconcert voor familie en vrienden. Muzikamp Vaalbeek 2018 biedt negen dagen muziekkamp met dag-en nachtverblijf aan vanaf zondag 29 juli tot en met maandag 6 augustus en vindt plaats in het Europees Centrum La Foresta in de Prosperdreef 9 in Vaalbeek. Je moet minimum twaalf jaar oud zijn om mee te kunnen doen en het muziekkamp kost in totaal 510 euro. Voor reservaties kan je altijd bellen naar 016/ 47 27 80 of kan je surfen naar www.muzikamp.be (SVDL)