Music for Make a Wish in ‘t Pure Genot Iedereen welkom deze zaterdag Stefan Van de Weyer

23 november 2018

09u14 0 Oud-Heverlee Vzw ‘t Pure Genot organiseerde voorbije zomer al de vierde familiecamping en festival ‘ T PURE GENOT in Oud-Heverlee ten voordele van de strijd tegen kanker. Organisatrice Eveline Weynants (36), die jaren geleden darmkanker overwon, en haar man Filip Butaye (42) uit Oud-Heverlee zijn de drijvende krachten achter het project. Op deze zaterdag 24 november organiseren ze Music for Make a Wish. Dat bestaat uit een optreden van Ine Tiolants en Jo Casiers met als voorprogramma Carl Durant en afterparty DJ 13 AMPS, DJ Bokke en DJ Joene en Mette. Dit allemaal ten voordele van Make a Wish.

De optredens vinden plaats vlakbij hun woning in de bedrijfsgebouwen van Butaye tuinarchitectuur.

“Ik kreeg darmkanker in 2014, een ziekte die ik ondertussen gelukkig overwon. Dit evenement vindt traditiegetrouw plaats rond de periode van de Warmste Week, deze keer kozen we echter voor Make a Wish als goede doel. Voorbije zomer hadden we een festival met zes groepen met als hoofdact Ine Tiolants, een opkomend talent. Ook nu komt ze haar kunnen uitgebreid laten zien. Het is ons doel om mensen dichter bij elkaar te brengen en er een gezellige boel van te maken, dat lukt jaar na jaar probleemloos. Hopelijk komen nu ook veel feestvierders opdagen om zich te amuseren. Dat er daarbij nog geld naar het goede doel vloeit, is mooi meegenomen”, legt Weynants uit. “Vanaf dit jaar in januari hebben we besloten om ongeveer één keer per maand iets te organiseren. Zo organiseren we leuke optredens in ons gezellig Café ‘t Pure Genot. We sparen bovendien een heel jaar voor verschillende goede doelen zoals Kom op Tegen Kanker en steunen we uiteraard ook goede doelen zoals de Warmste Week van Studio Brussel. We zijn momenteel ook een grote benefietfuif aan het plannen die in februari zal plaats vinden. Met de opbrengsten daarvan betalen we twee keer 2.500 euro, dus 5.000 euro inschrijvingsgeld voor twee teams van vier personen voor de 100km-run voor Kom op tegen Kanker, dat wordt georganiseerd op 16 februari. Ik start daar zelf met een team van vier sterke vrouwen”, vertelde Eveline vlijtig. “Het andere Team is Team de Miester van Bierbeek met de broers De Jaeghere en Jan Hoogmartens met zijn schoonbroer Phillip Landeloos. Ik wil graag bij deze ook nog even alle vrijwilligers bedanken die mee helpen en hielpen aan de organisatie van al onze activiteiten!”, besluit de gedreven dertiger.

Wie interesse heeft om dit hartverwarmende project te steunen of gewoon nieuwsgierig is naar hun volgende activiteiten kan terecht op hun facebookpagina op www.facebook.com/vzwtpuregenot/ . T Pure Genot is gevestigd in de Sint-Jorisweertstraat 6 in Oud-Heverlee. Meer informatie valt eveneens te verkrijgen via 0475/89 78 83. Of zak gewoon deze zaterdag af, er is een foodtruck met lekkere burgers voorzien. De inkom bedraagt vijf euro en het feestje begint vanaf 20 uur.