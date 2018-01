Mountainbikers zorgen voor spektakel aan café De Sortie 22 januari 2018

De dorpskern van Oud-Heverlee onderging zaterdag de jaarlijkse metamorfose voor de MTB XC Eliminator. Mountainbikers streden in een spannende race voor de titel 'Knight of Darkness'. Het event was al toe aan de vierde editie en pakte naar goede gewoonte uit met veel spektakel. "De deelnemers streden voor de overwinning op een verlichte omloop vol obstakels. Ook naast het parcours was er aan sfeer geen gebrek. Op het feestplein waanden bezoekers zich in Tirol met als mooie afsluiter een heuse Tiroler Party met DJ Toni Tirol. In de rand van het evenement werd ook nog de eerste editie van de MTB-biatlon georganiseerd. Dat is een ludieke race waarin dorpelingen en MTB-recreanten het beste van zichzelf geven op de fiets", besluit Toon Gilles. (BMK)