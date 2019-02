Mogelijke geluidshinder aan spoorweg door generator Stefan Van de Weyer

27 februari 2019

Infrabel herstelt momenteel een voedingskabel ter hoogte van de spoorwegovergang gelegen in de Beekstraat in Sint-Joris-Weert. Bij vriesweer moet tijdens deze werkzaamheden een generator aangezet worden, deze kan wat geluidsoverlast met zich meebrengen. Deze werkzaamheden zullen normaal gezien nog tot begin april 2019 in beslag nemen. Spoorwegbeheerder Infrabel verontschuldigt zich voor het ongemak.