Minstens 32 sociale woningen erbij in Oud-Heverlee Stefan Van de Weyer

12 november 2018

13u51 0 Oud-Heverlee In de Herpendaalstraat in Haasrode komen er zes sociale woningen. Er worden ook drie sociale woningen gepland in de Ophemstraat aan de Zoete Waters en nog eens drie in de Dassenstraat in Haasrode. In het grootschalige project Haasrode Centrum in de Kerkstraat zijn er in eerste instantie nog eens twaalf voorzien. In de Neerveldstraat in Sint-Joris-Weert zouden er acht moeten komen, het voorbije jaar werden er in deze deelgemeente al acht sociale woningen in gebruik genomen in de Overwegstraat.

Tegen 2025 moet de gemeente Oud-Heverlee om en bij de honderd sociale woningen bezitten als sociaal objectief en dit op bevel van de Vlaamse overheid. De voorbije jaren was er veel kritiek geleverd omdat deze woonsten er maar niet kwamen, gezien er de decennia voordien amper waren gebouwd. Stilaan worden de bakens verzet en is er een inhaalbeweging gaande. Toekomstig burgemeester en schepen van ruimtelijke ordening Adri Daniëls (CD&V) verschaft uitleg.

“Ons sociale objectief was om tegen 2025 103 sociale woningen te hebben. Dit werd opgelegd door de Vlaamse overheid. We proberen met alle middelen om aan dat cijfer te raken. Waar het schoentje wringt, is dat we momenteel gronden te kort komen om dat allemaal te realiseren. Van de projecten die niet lukten, liggen we in proces of krijgen we tegenkanting zoals in het winkelveld, een domein van 42 hectares ten oosten van de Waversebaan. We zijn er nog bijlange niet en zijn nu aan een inhaalbeweging bezig, het was nodig. Ik geloof echter dat als we aan dit tempo verder doen, we het wel halen”, geeft Daniëls weer.

De acht sociale woningen in de Neerveldstraat zijn een logisch vervolg op die van de Overwegstraat. Sociale huisvestingsmaatschappij Swal heeft dit project in handen. Dit project werd al aan een ontwerpbureau toegewezen, begin 2019 zou de bouw van start moeten gaan. Ook de twaalf woningen in het grote project Haasrode Centrum van Durabrik zijn in handen van Swal. In een tweede fase moeten daar nog sociale woningen bij komen. In de Herpendaalstraat, de Ophemstraat en de Dassenstraat, dat in handen is van sociale huisvesting Dijledal, zijn de ontwerpen eveneens klaar en zouden de woonsten binnen ongeveer anderhalf jaar klaar moeten zijn. In de Pastoor Tilemansstraat in Sint-Joris-Weert zijn er nog twee gronden beschikbaar gesteld voor sociale woningen.

“In totaal gaat het om 32 sociale woningen in opbouw en acht stuks die het voorbije jaar werden gebouwd. Het overgrote deel zullen huurwoningen zijn gezien het overgrote deel van de bewoners het geld niet heeft om dit in één keer te kopen. Na vijf à tien jaar zouden er dan nieuwe bewoners in moeten zitten. Na die periode moeten ze genoeg gespaard hebben voor een eigen woonst”, verklaarde Daniëls.