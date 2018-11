Memphis Mojo live in Den Deugniet Stefan Van de Weyer

14 november 2018

12u49 0 Oud-Heverlee Café Den Deugniet, in het centrum van Haasrode, organiseert op vrijdag 16 november andermaal een optreden. Die avond is het ervaren muzikale duo Memphis Mojo vanaf 21.30 uur aan de beurt om het beste van zichzelf te geven.

Antwerpenaar Mario Pesic, die onder andere al samen speelde met Axl Peleman en D-tale en Kirri Valvekens uit Scherpenheuvel brengen een unieke ode aan het uitgebreide oeuvre van John Hiatt. Met de prachtige stem van Pesic en het indrukwekkende samenspel tussen deze twee gitaristen pur sang wordt dit een onversneden rootsnight voor de die hards. Onder andere rock, blues, americana zijn de muziekgenres die er uitgebreid aan bod zullen komen buiten de hits van gevierde songwriter John Hiatt. Iedereen met een kloppend rockhart is vrijdagavond van harte welkom in Den Deugniet in de Milsestraat in Haasrode.

Meer informatie valt te verkrijgen via www.kirrimusic.be