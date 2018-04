Megabuitenspeeldag in Zoetwaterpark 12 april 2018

Op woensdag 18 april is het weer tijd voor de megabuitenspeeldag in Oud-Heverlee. Het Zoetwaterpark in de Maurits Noëstraat wordt omgetoverd tot een heus speelparadijs met onder andere springkastelen, attracties, een zoektocht, enz... De buitenspeeldag, die plaats vindt tussen 13 en 17 uur, is voor kindjes van 3 tot 12 jaar en is volledig gratis. Iedereen is er uiteraard van harte welkom.





(SVDL)