Meerdaalwoud onderdeel van tweede nationale park in Vlaanderen? Het zou aansluiting moeten krijgen met het Zoniënwoud en het Hallerbos Stefan Van de Weyer

11 april 2019

14u35 0 Oud-Heverlee Op Vlaams niveau komt er stilaan vaart in de ontwikkeling van een nationaal park in Vlaams-Brabant. Voormalig Oud-Heverleese burgemeester van Oud-Heverlee Alexander Binon (N-VA) opperde ruim anderhalf jaar geleden het idee om een nationaal park rond het Meerdaalwoud en Heverleebos uit de groene grond te stampen. Onlangs kwam er een openbare aanbesteding die tot de voorbereiding van een tweede Vlaams nationaal park moet leiden waartoe buiten de wouden in het Leuvense ook het Zoniënwoud en het Hallerbos behoren.

Voormalig minister Joke Schauvliege (CD&V) gaf enkele maanden geleden de opdracht om de oprichting van één of meer nationale parken uit te werken. Het Agentschap Natuur en Bos startte recent een openbare aanbesteding ‘Ondersteuning bij verkenning tot de oprichting van een projectbureau Brabantse Wouden’ uit de bus. “Dat is de eerste concrete stap tot de realisatie van dat park. Dit project mens en natuur te verzoenen, zodat beiden een stap in de goede richting zetten”, opent Binon.

Het park Brabantse Wouden zou buiten de Dijlevallei, Heverleebos, Meerdaalwoud aan Oost-Brabantse zijde ook nog bestaan uit het Zoniënwoud en het Hallerbos. Het idee van Binon onderging een gevoelige metamorfose en fikse oppervlaktevergroting.

“Het is leuk dat mijn idee werd opgepikt en verder uitgewerkt. Met de samensmelting van die verscheidene bossen en de Dijlevallei sluiten de grootste natuur- en groengebieden in onze provincie op elkaar aan. Nu is dat nog niet zo, zeker bij het Zoniënwoud en het Hallerbos is er nog geen groene corridor. Dit idee kan niet enkel Oud-Heverlee ten goede komen, maar ook de naburige gemeenten zoals Bierbeek, Huldenberg, Bertem en Heverlee en bij uitbreiding heel zuidelijk Vlaams-Brabant. Die Dijlevallei is trouwens belangrijk als waterbuffer voor het Leuvense, was die er niet dan stond Leuven regelmatig onder water”, wist Binon. “Een doel van dit nationaal park is om deze groene gebieden te herenigen. Daartoe bestaan verschillende mogelijkheden, dat kan door gronden te verwerven of door ecoducten aan te leggen. Je kan ook autowegen die door bossen lopen afsluiten, zoals bijvoorbeeld de Weertsedreef”, vervolgt hij. “Indien dit in een wettelijk kader kan worden gegoten, dan is dit van grote waarde in de strijd tegen de verstedelijking en ook de dieren hebben dan een onmiddellijke aansluiting naar andere delen van het woud. Zo is de kans minder groot dat de dieren op een grote baan een ongeluk veroorzaken. Het nationale park zou ook goed zijn voor de biodiversiteit in de bossen, dit om inteelt te vermijden. Onze bossen worden op Europees vlak bekeken als enorm waardevol. Het Zoniënwoud heeft onlangs nog de erkenning van Unesco-werelderfgoed gekregen. Onze provincie kan zo de groene long van Vlaanderen worden. In totaal omvatten deze bossen om en bij de tienduizend hectaren te koesteren natuurgebied”, wist Binon uit het hoofd. “Voor de landbouwers of bewoners die er actief zijn of wonen heeft dit nationale park geen invloed. Ze kunnen er absoluut blijven en het is misschien een goed idee om op termijn naar ecologische landbouw te evolueren.”

Binon staat op de achtste plaats van de N-VA lijst voor het Vlaams Parlement en wil zich onder andere voor dit thema enorm engageren.

Vlaanderen heeft momenteel één nationaal park, het park Hoge Kempen in Midden-Limburg.