Meerdaalwoud krijgt tweede ecoduct OOK NIEUWE FIETS- EN VOETGANGERSBRUG OP KOMST AAN WEERTSEDREEF STEFAN VAN DE WEYER

25 juli 2018

02u30 0 Oud-Heverlee Aan het Meerdaalwoud rijst vanaf volgende week een tweede ecoduct omhoog. Vlak bij de kruising van de Naamsesteenweg met de Weertsedreef zal de 35 meter lange groene brug er voor zorgen dat de beestjes uit het bos de drukke gewestweg veilig kunnen oversteken. In één moeite zal iets verderop ook een nieuwe fiets- en voetgangersbrug gebouwd worden.

"We investeren bijna acht miljoen euro om zowel mens als dier vlotter en veiliger de baan te laten oversteken. Dit is een project voor de meest kwetsbare weggebruikers. Een van de mooiste stukken groen recreatiegebied in Vlaanderen zal dankzij deze investeringen nog meer leven", weet Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Het bouwsel zal hoofdzakelijk toegankelijk zijn voor dieren, maar in een aparte zone kunnen ruiters eveneens de brug op en af net zoals dat het geval is op het al bestaande ecoduct De Warande. Voorbije winter werden daar al flink wat bomen gerooid en net daar zal een tijdelijke weg worden aangelegd, zodat het verkeer rond de werf kan rijden. "Het nieuwe ecoduct moet de versnippering van het woud door drukke wegen drukken. Verder moet de verkeersveiligheid op de drukke N25 beter worden en de recreatieve waarde van het Meerdaalwoud verhogen", zegt Weyts nog.





Ook ruitersbrug

"Voor de plaatsing van het eerste ecoduct noteerden we vele slachtoffers onder de dieren zoals de ree, de marter en de das. Zoölogen hebben trouwens berekend dat een dier maximaal drie kilometer langs een draad loopt vooraleer een poging te wagen om de weg over te steken om naar nieuw territorium te trekken. Dit tweede ecoduct staat al vanaf 2000 op de agenda, maar door allerlei omstandigheden komt het er nu pas van. Ook dieren zoals een das, everzwijn, marter, egel maar ook kleinere zoals zeldzame loopkevers uit het oude bosbestand, hagedissen en krekels botsen anders op de barrière van de steenweg. Daarbuiten bestaat de grote recreatieve functie, uniek in Europa, dat ruiters er ook kunnen gebruik van maken. Onderzoek wees uit dat paarden geen impact hebben op de natuurlijke oversteek", weet Chris Van den Bempt van het ANB.





Fiets- en voetgangersbrug

Deze werkzaamheden duren tot het voorjaar van 2019, daarna begint de bouw van een nieuwe fiets- en voetgangersbrug een halve kilometer verder in de richting van Leuven. Deze werken moeten over exact een jaar achter de rug zijn. Daarna zal het Agentschap Wegen en Verkeer de rijbaan en het fietspad van de Naamsesteenweg gelegen tussen de E40 en de Duivenstraat onder handen nemen. Dit zal op zijn beurt een half jaar in beslag nemen en zou begin 2020 afgerond moeten zijn.