Meerdaalspurters vieren 50-jarig bestaan noodgedwongen zonder koersen 20 juli 2018

02u30 0 Oud-Heverlee De Meerdaalspurters bestaan vijftig jaar, maar moeten het in hun jubileumjaar noodgedwongen zonder koersen stellen.

Hun jaarlijkse Meerdaalse Pijl voor elites zonder contract en beloften was de voorbije lente aan zijn 42ste editie toe. De voorbije twee jaren moest er door wegenwerken noodgedwongen uitgeweken worden naar Sint-Joris-Weert. Maar dit seizoen bleek ook dat niet haalbaar. "Het is jammer dat de Meerdaalspurters hun lustrum geen luister konden bijzetten. Gelukkig zijn het doorzetters en ziet de toekomst er beter uit. Volgend jaar kunnen ze opnieuw probleemloos wedstrijden organiseren", vertelt schepen van Sport Tom Teck (N-VA).





De Meerdaalse Pijl is de openingskoers van het seizoen in Oost-Brabant bij de elite zonder contract en beloften aan de Zoete Waters.





"Door de wegenwerken kregen we geen toelating van de gemeente om te koersen. Volgend jaar kan de elite weer starten aan de Zoete Waters. Er zijn wel wegversmallingen en kunstmatige bochten bijgekomen, daar moet ik steeds een extra seingever en een hooibaal plaatsen. Ons werd beloofd dat die chicanes voor de race aan de Zoete Waters worden weggenomen. De jeugd komt op zijn omloop in Sint-Joris-Weert in actie. Hopelijk beginnen ze volgend jaar niet aan wegenwerken in Huldenberg", zegt Ludo Vanderwegen, sinds 1989 voorzitter van de Meerdaalspurters. Op zaterdag 29 september vieren ze met genodigden. "De uitgesproken kans om een receptie te houden om sponsors, medewerkers en de gemeenteraadsleden te danken", besluit hij. (SVDL)