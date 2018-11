Meer sociale woningen in project Haasrode Centrum Stefan Van de Weyer

13 november 2018

09u38 0 Oud-Heverlee Eerder raakte bekend dat in het grootschalige project Haasrode Centrum in de Kerkstraat zijn er in eerste instantie twaalf sociale woningen voorzien waren. Dat aantal ligt ondertussen blijkbaar hoger.

Sociale huisvestingsmaatschappij SWal zal volgens de laatste gegevens veertien sociale huurwoningen in het project in de Kerkstraat voorzien. Daarenboven werd er nog plaats gemaakt voor acht bescheiden woningen, wat het het totaal aan huizen voor sociale doeleinden in Haasrode Centrum op 22 brengt. Dit project werd trouwens vorige week aan de buurtbewoners voorgesteld.

In een tweede fase moeten daar nog sociale woningen bij komen. Er zijn al acht sociale woningen gebouwd in Oud-Heverlee en staan er 42 in de steigers. Verder werden in de Pastoor Tilemansstraat in Sint-Joris-Weert nog twee gronden beschikbaar gesteld voor sociale woningen.