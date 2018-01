Maurice (92) krijgt award van wielerbond 31 januari 2018

02u26 0

Maurice Valkenaers (92) uit Rotselaar werd onlangs door de Wielerbond Vlaams-Brabant gehuldigd met een Lifetime Achievement Award. Hij kreeg in de bondsgebouwen in Heverlee de trofee uit handen van voorzitter Jos Smets uit Blanden omdat hij stichter is van wielerclub Het Vliegend Wiel Rotselaar en omdat hij instond voor de organisatie van enkele grotere wedstrijden. Zo organiseerde hij onder andere het provinciaal kampioenschap voor liefhebbers in 1964, veldritten tot 2000, de Hagelandse Pijl tussen 1990 en 2001 en ritten in de vijfdaagse Ronde van Vlaams-Brabant tussen 2002 en 2010 en tussen 2011 en 2013 in eigen dorp.





(SVDL)