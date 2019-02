Maria Lichtmis in Onze-Lieve-Vrouw van Steenbergen-kapel Stefan Van de Weyer

01 februari 2019

09u33 0 Oud-Heverlee In de Onze-Lieve-Vrouw van Steenbergenkapel aan de Zoete Waters in Oud-Heverlee zal naar jaarlijkse traditie op zaterdag 2 februari vanaf 18.30 uur Maria Lichtmis plaats vinden.

Iedereen is zaterdagavond hartelijk welkom om in een verwarmde en met kaarsen verlichte kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Steenbergen. Er zal nog een lichtprocessie rond het gebouw plaats vinden. Deze feestelijke eucharistieviering wordt in één van de grootste kapellen van Vlaanderen feestelijk opgeluisterd met traditionele kerstliederen gebracht door Hilde Hostens. Pater Paul Dehoperé zal de dienst voorgaan.