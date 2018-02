Maatregelen voor zwaar vervoer 22 februari 2018

02u53 0

Behalve de maatregelen aan de schoolomgeving van Haasrode voorziet het gemeentebestuur ook maatregelen om te vermijden dat het zwaar vervoer langs de Dassenstraat en Blandenstraat rijdt. Daarom omt er een tonnagebeperking tot 7,5 ton.





Door de invoering van het vrachtwagenvignet is de verleiding immers groot om met trucks langs deze drukke verbindingsweg te rijden. Doorgaand zwaar vervoer zal in de toekomst langs de Parkstraat en het Researchpark moeten rijden. Deze maatregel was al eerder aangekondigd, maar ligt nu voor advies bij de politiezone Voer & Dijle.





(SVDL)