Maak komaf met de schorskever letterzetter Stefan Van de Weyer

09 april 2019

13u21 0 Oud-Heverlee De gemeente Oud-Heverlee wil komaf maken met de letterzetter en biedt aan zijn inwoners een begeleiding door het Steunpunt Bos aan. Eerder raakte bekend dat z o’n 550 kubieke meter aan fijnsparren er de komende maanden aan moeten geloven in het Meerdaalwoud net door de schorskever.

De kleine kever van amper vijf millimeter groot heeft in het Meerdaalwoud minstens 700 bomen aangetast. Maar ook elders zijn fijnsparren wellicht aangetast. “De letterzetter rukt op en onze fijnsparrenbossen sterven massaal af”, aldus het Steunpunt Bos. “Zet het om naar een kwalitatief bos met een zekerdere opbrengst in de toekomst.”

Afhankelijk van de mate van aantasting, de grootte van je bos en de staat van de bomen bekijken de bosconsulenten of het nog rendabel is om het hout te verkopen. Daarom geven ze de prioriteit aan niet of weinig aangetaste fijnsparrenbossen. Maar ook als een bos sterk of volledig aangetast is, kan je bij hen terecht voor gratis advies.

Alle info via www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/milieu-en-natuur/natuur/steunpunt-bos/index.jsp

