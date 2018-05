Lijst Open-Vld/Dorpsbelang stilaan ingevuld 17 mei 2018

02u33 0 Oud-Heverlee De kartellijst Open Vld/Dorpsbelang in Oud-Heverlee raakt stapje voor stapje ingevuld. De liberalen zullen de lijst trekken, Dorpsbelang duwt. Ook Inge Verhelst, Nathalie Kindekens en Fien Gilias krijgen een plaatsje op de lijst. De dames verdedigen de kleuren van Open Vld.

Het in begin 2018 nieuw verkozen bestuur ging enkele maanden geleden op zoek naar gemotiveerde inwoners die vorm wilden geven aan de toekomst van Oud-Heverlee. Inge Verhelst uit Oud-Heverlee, Nathalie Kindekens uit Sint-Joris-Weert en Fien Gilias uit Haasrode zijn alle drie nieuwkomers in de politiek en gingen op de oproep in. De verdere invulling van de lijst zal de binnenkort duidelijker worden.





(SVDL)