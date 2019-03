Levering warme maaltijden voor hulpbehoevenden afgeschaft. “Maar het is om hen goedkopere alternatieven aan te bieden”, zegt OCMW Stefan Van de Weyer

28 maart 2019

13u36 0 Oud-Heverlee Op de voorbije OCMW-raad van Oud-Heverlee schafte de meerderheid bestaande uit CD&V, Groen en Sp.a-plus de levering van warme maaltijden aan hulpbehoevende inwoners af. Zo blijven 21 zorgbehoevenden op hun honger zitten. Verder werd ook hulp voor tuinieren - grotendeels bedoeld voor senioren - afgeschaft. N-VA wil deze diensten behouden en stemde als enige tegen het voorstel van de meerderheid. Bij de coalitie wezen ze erop dat enkel de schakel tussen de traiteur en de bewoner verdween, de voedselbedeling kan via een traiteur gebeuren.

“We hadden niet verwacht dat de sociale meerderheid deze diensten afschafte. De dienstverlening aan behoevenden kan via het WZC De Kouter verder gezet worden, maar daarvan moet de eerste steen nog gelegd worden. Wat moeten de inwoners ondertussen doen? De afschaffing van de hulp voor tuinieren is ook jammer, senioren met een te grote tuin worden in de steek gelaten”, wist Tom Teck (N-VA). “We gaan niet akkoord met de beslissing om de dienstverlening te verminderen. In de omgevingsanalyse van de gemeente lezen we rond het onderwerp “Zorgzame Gemeente” dat de dienst huishoudhulpen en maaltijdbedeling van het OCMW onveranderd moet blijven. Daaruit bleek dat de maaltijdbedeling heel belangrijk is en moet behouden blijven. Het is ongehoord dat men dit toch afschaft!”, aldus Maggy Steeno (N-VA).

Geen enkele waarschuwing

Caroline Daemen (56) uit Oud-Heverlee is één van de gedupeerden van die afschaffing.

“Wij kregen nog geen enkele waarschuwing van de gemeente. Ik ben zelf slechtziend en moet instaan voor mijn zwaar dementerende schoonmoeder Lucie (87), haar dienstverlening verdwijnt helemaal. Dit valt enorm slecht voor mij, gezien mijn zicht achteruit gaat kan ik niet meer koken voor mijn schoonmoeder. Er wordt ook niet stil gestaan bij onze situatie, ik moet met een beperking al een bus naar Leuven of Sint-Joris-Weert nemen om naar een winkel te gaan. We hebben geen winkels op wandelafstand. Wij steunen op derden en die steun valt nu weg. Ik kan toch moeilijk aan mijn eigen huishoudhulp vragen om een potje te koken voor mijn schoonmoeder? Ook de dienstverlening voor de tuinen verdwijnt, ze schaffen het ene na het andere af. Van deze warme coalitie had ik minder koude maatregelen verwacht”, aldus een teleurgestelde Daemen .

Traiteurs

Voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst en schepen van ondermeer welzijn en sociale zaken, Mattias Bouckaert (Groen) nuanceert de afschaffing.

“Dertig jaar geleden begonnen die maaltijdleveringen, nu willen we diegenen die dat nodig hebben naar de spelers op de markt brengen. Ze kunnen zelf naar een traiteur stappen en hun maaltijden, zelfs tijdens de weekends, laten afleveren en dus van een sterker aanbod genieten. Het is niet zo dat die 21 plots zonder maaltijden vallen, we engageren ons om de financiële drempels tussen traiteur en hulpbehoevende weg te nemen. De komende drie maanden gaan we nu geval per geval bekijken, wat het meest aangewezen is. Desnoods kan de vrouw die de leveringen aan huis doet, verder blijven komen om enkele situaties in het oog te houden waar er bredere zorg nodig is”, zegt Bouckaert.

Schepen van ondermeer senioren en financiën Bart Clerckx (CD&V) staat achter de stopzetting van de maaltijdbedeling van het OCMW.

“Het was een moeilijke beslissing om de maaltijdbedeling stop te zetten. Sinds enkele jaren is het aantal gebruikers daarvan gedaald tot 21. De kosten van de basiswerking zoals personeel en vervoer stegen. Wat betreft de maaltijdbedeling is er geen leemte meer, daar er betaalbare alternatieven zijn. Ook kunnen sommige traiteurs zeven dagen op zeven maaltijden aanbieden. Wij laten niemand in de kou, maar begeleiden hen zodat iedereen er beter van wordt.”