Leibeek wordt geruimd zodat tuinen niet meer onderlopen 01 september 2018

02u26 0 Oud-Heverlee Er is een aannemer aangeduid om de Leibeek in Sint-Joris-Weert te ruimen. Daarna zullen de tuinen van de omwonenden niet meer onder water lopen. De ruimingen zullen 271.000 euro kosten.

De firma NV Heyrman De Roeck uit Beveren werd aangeduid als aannemer.





"Deze ruiming dient om de afvoer van regenwater naar de Dijle te optimaliseren. Het is belangrijk dat de Leibeek eerst als fungeert speelt om het water dan geleidelijk af te voeren naar de Dijle ter hoogte van de brug aan de Reigerstraat in de Doode Bemde. Dit brengt met zich mee dat vele inwoners van Tilemansstraat, Beekstraat en IJzerenwegstraat minder zorgen zullen hebben voor te natte tuinen.





Ook de bewoners van de Kauwereelstraat worden dan gevrijwaard van terugstromend water door opstuwing. De dijk tussen Roodse en Neerijsebaan is ook afgewerkt. Er moeten nog wel randwerken gebeuren aan het pompstation en de toegangsweg die gebruikt wordt om het pompstation te onderhouden", weet schepen van Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken Adri Daniëls (CD&V).





De ruimingswerken worden zo snel mogelijk in het najaar uitgevoerd.





(SVDL)