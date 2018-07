Leer paardrijden op kamp in Meerdaalhof 28 juli 2018

Maak kennis met de paardensport in al zijn facetten. Een paard leren leiden, poetsen op -en afzadelen... Tijdens het paardrijden maak je kennis met stap draf en galop en zoveel meer. Gevorderde ruiters leren een springparcours afleggen zelfstandig rijden, nieuwe hoefslagfiguren... Voor ieder wat wils en dit vanaf de leeftijd van acht jaar. Dit initiatie -en vervolmakingskamp begint op maandag 30 juli en duurt tot vrijdag 3 augustus en vindt plaats op het Meerdaalhof op de Meerdaalweg 2 in Oud-Heverlee. De prijs om deel te nemen bedraagt 320 euro. Dit is een organisatie van de Vlaamse Liga Paardensport vzw. Contact nemen kan via sportkampen@vlp.be, meer info val te vinden op www.vlp.be/Nieuws-Sportkampen/VLP-Sportkampen-Inschrijven-en-betalen (SVDL)