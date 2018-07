Lea Van Hoeymissen komt op voor Groen 19 juli 2018

In het eerder verschenen artikel omtrent bekende Vlamingen die deel nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober in het Leuvense staat een vergissing. Er werd gemeld dat gepensioneerd VRT-journaliste en presentatrice van Vlaanderen Vakantieland Lea Van Hoeymissen (65) opkwam voor Groen Huldenberg. Dat moet uiteraard Groen Oud-Heverlee zijn. (SVDL)