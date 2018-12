Laatste horde naar bouw WZC De Kouter genomen? Stefan Van de Weyer

05 december 2018

12u33 0 Oud-Heverlee Op de voorbije gemeenteraad werd de laatste horde genomen die de bouw van het Woonzorgcentrum “De Kouter” in Blanden nog in de weg stond. De gemeente zal uiteindelijk borg staan voor een lening van 9,9 miljoen euro van de bank, zij het met een uitstapregeling. Daarmee lijkt de laatste hinderpaal voor de bouw uit de weg. Het dossier was al twintig jaar een hot item in de gemeente, maar was lang geblockeerd. Oud-Heverlee is één van de enige gemeenten in Vlaanderen zonder rusthuis of WZC.

Het OCMW kocht in 2002 twee aansluitende percelen grond, een driehoekige strook tussen de Haasroodsestraat, de Kouterstraat en de Kartuizersstraat in Blanden, samen ongeveer 3,6 ha. De bedoeling was daar een woonzorgcentrum van 65 bedden en serviceflats op te richten. Dat het grootste deel van het gebied beschermd was als dorpsgezicht was geweten, maar dat leek toen geen onoverkomelijk probleem. Echter als gevolg hiervan werd later kostbare tijd verloren. Er werd een vergunning aangevraagd voor de oprichting van het WZC. Die werd in 2004 ook toegekend en in 2009 met drie jaar verlengd. De voorlopige vergunning verviel dus in 2012. In 2011 werd VZW “de Kouter” opgericht, zij moesten expertise brengen en instaan voor bouw, onderhoud en exploitatie.

De deadline van 2012 werd niet gehaald, Oud-Heverlee bleef als één van de drie Vlaamse gemeenten achter zonder WZC. In 2017 krijgt de Kouter een toelating tot exploitatie, deze loopt maximaal tot eind 2021. Daartegen moet de Kouter in werking zijn.

“Er werd een creatieve oplossing werd gezocht en gevonden in de vorm van een voorwaardelijke borgstelling door de gemeente. Dat houdt in dat in een regeling is vastgelegd dat de gemeente borg, ter waarde van 9,9 miljoen euro, staat maar dat de privépartner de borgstelling overneemt zodra het volgend bestuur daartoe zou besluiten. Als het zover zou komen, koopt de privépartner, de Senior Living Groep, de OCMW-grond met een huidige waarde van bijna 3 miljoen euro aan en baat het WZC volledig autonoom uit. Dat heeft natuurlijk zijn prijs, de privépartner bepaalt dan het beleid”, klonk het bij Groen Oud-Heverlee dat mee in de coalitie zit.

Voorzitter van vzw De Kouter Jos De Wachter (CD&V) haalde opgelucht adem.

“Op de gemeenteraad namen we een belangrijke horde, nu moet het donderdag nog op de OCMW-raad goedgekeurd worden, maar daar verwacht ik geen problemen. Na de goedkeuring aan publieke kant kunnen we verder met dit project en kunnen we een aannemer aanwijzen en eindelijk met de bouw starten. Dit moet nog gemeld worden aan de overheid en dat zal nog een kleine tijdspanne in beslag nemen. Het bevel om met de werken aan te vangen zal ten vroegste begin maart komen”, klonk het bij De Wachter.

De Woonzorgzone bestaat uit een WZC met 102 woongelegenheden, een dagverzorgingscentrum en een lokaal dienstencentrum. Verder zijn ook 25 assistentiewoningen, over twee bouwlagen, en een ondergrondse parking voor 42 wagens voorzien. Centraal op het terrein situeert zich het eigenlijke inkomgebouw van het WZC woonzorgcentrum met alle gemeenschappelijke functies zoals een onder andere een kinesist, kapper en wasserette. Dit ligt allemaal rond de centrale cafetaria.