KVLV Meerdaal organiseert tweedehandsbeurs Stefan Van de Weyer

20 februari 2019

12u20 0 Oud-Heverlee De vlijtige vrouwen van KVLV Meerdaal organiseren op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart hun tweedehandsbeurs. Dat doen ze naar aloude gewoonte in Zaal De Roosenberg aan de Zoete Waters in de Maurits Noëstraat in Oud-Heverlee.

Op deze tweedehandsbeurs, die op 15 maart tussen 15 en 19 uur en 16 maart tussen 10 en 14 uur zal plaats vinden, valt er een hele collectie aan kleren te bezichtigen. Dat omvat onder andere zomerkleding voor baby’s, kinderen en volwassenen. Je kan er verder ook kiezen uit een hele resem babyspullen, speelgoed en sportkledij.

Verkopers hebben de mogelijkheid om verkooplijsten te verkrijgen en dit op zaterdag 2 maart tussen elf en twaalf uur in het gemeentelijk ontmoetingscentrum in Bierbeekstraat 8b in Blanden. Het organiserende KVLV Meerdaal kan bereikt worden via Chris Van Craesbeek op 016 40 21 59 en via Lieve De Braekeleer op 016 40 25 04 of via www.kvlvblanden.net