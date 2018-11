KVLV Meerdaal organiseert cursus naaien Stefan Van de Weyer

07 november 2018

10u00 0 Oud-Heverlee In het gemeentelijk ontmoetingscentrum in Blanden in de Bierbeekstraat 8b zullen op maandag 12 en 19 november naaicursussen georganiseerd worden.

“Deze cursus is ook voor beginnelingen die hun naaimachine al goed kunnen beheersen. We starten met een eenvoudig blouse met aangeknipte mouw. Daarna kunnen de ervaren naaisters zich aan iets moeilijker wagen indien ze willen”, meldde de organisatie.

Die twee maandagen in kwestie is iedereen welkom vanaf 19.30 uur tot 22.30 uur. De prijs voor deelname bedraagt dertig euro. Contact opnemen met de organisatie is mogelijk via kvlv.meerdaal@gmail.com