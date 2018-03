Kunstwedstrijd Kunst op Kop 10 maart 2018

02u45 0

Kunst op kop is een kunstwedstrijd voor de Oud-Heverleese jeugd. Via een jaarlijks wisselende opdracht zet men telkens andere kunstvormen in de kijker. De wedstrijd heeft tot doel jong talent te stimuleren en de creativiteit te prikkelen. De opdracht 2018 is beeldende kunst rond het thema Eureka! Wetenschap en techniek voor leerlingen van de lagere school. Materiaal en techniek naar vrije keuze. Hoe deelnemen? Inschrijven kan tot en met 8 april via het digitaal loket van de gemeente. (SVDL)