Kunstenaar Dzia beschildert ecoduct Konijnenpijp Bart Mertens

12 maart 2019

17u10 0 Oud-Heverlee Kunstenaar Dzia beschilderde in opdracht van het Vlaams Departement Omgeving de binnenwanden van ecoduct Konijnenpijp in Oud-Heverlee. Die nieuwe natuurbrug over de N25 aan de noordzijde van het Meerdaalwoud is momenteel in opbouw.

Kunst brengt kleur in het leven en dat hebben ze goed begrepen bij het Vlaams Departement Omgeving. Ze spraken niemand minder dan kunstenaar Dzia aan om de binnenwanden van ecoduct Konijnenpijp in Oud-Heverlee te beschilderen. Dat ecoduct geeft dieren de kans om ver van het gemotoriseerd verkeer aan de overkant te geraken en is momenteel in opbouw. Het Vlaams Departement Omgeving wil met de opdracht voor Dzia ook voorkomen dat de brug ontsierd zou worden door lelijke en illegale graffiti.

Lynx

Dzia maakte in zijn gekende stijl tekeningen van diersoorten die voorkomen in de omgeving van het ecoduct. Voor ecoduct Konijnenpijp konden de konijnen uiteraard niet ontbreken. Konijnenpijp verwijst overigens naar het gelijknamige aangrenzende bosreservaat van het Meerdaalwoud. Ook nog te zien op het werk van Dzia: marters, eekhoorns, loopkevers, de das en de raaf. Tot slot staan er ook dieren op zoals de lynx waarvan natuurliefhebbers hopen dat de katachtige binnenkort opnieuw zijn intrede doet in het bos. “Kunstenaar Dzia beschilderde eerder ook al ecoduct Groenendaal in het Zoniënwoud. Nu kunstenaar Dzia klaar is met het beschilderen van de brugwanden van ecoduct Konijnenpijp zal hij binnenkort in Bierbeek ook de binnenwanden van ecoduct De Warande met dieren beschilderen”, besluit Brigitte Borgmans, woordvoerder bij het Departement Omgeving. Meer info: www.dzia.be