Kris Daems heropent Brasserie 500 HORECAZAAK WAS KLEINE WEEK DICHT NA OVERNAME STEFAN VAN DE WEYER & ANDREAS DE PRYCKER

05 maart 2018

02u42 0 Oud-Heverlee Ondernemer Kris Daems (42) opent vandaag zijn zesde zaak. Het gaat om de alom gekende Brasserie 500 aan de Naamsesteenweg, die vorige week woensdag de deuren sloot en in een kleine week tijd een opfrisbeurt kreeg. Vooral de keuken werd stevig onder handen genomen.

"Af en toe zijn we op zoek naar iets waar we meerwaarde in zien, want we willen onze Wiresto Groep nog groter maken dan die al is", vertelt Kris Daems. "We zijn nog jong, dus de mogelijkheden zijn er. We vonden dat Brasserie 500 alles heeft wat een goede zaak moet hebben. Het potentieel is er. Om te beginnen beschikken we er over een gigantische parking. Wat voor ons ook enorm belangrijk was, is dat de zaak vlot bereikbaar is voor wie uit de richting van Leuven of Haasrode komt. En bijkomend pluspunt: we zitten ook op de aansluiting met Wallonië. Voorts heeft Brasserie 500 reeds een zeer groot klantenbestand. We zullen dus de naam, het concept en de menukaart behouden. Al zullen er hier en daar wel minieme veranderingen doorgevoerd worden."





Dag en nacht gewerkt

Sinds vorige week woensdag werd er dag en nacht gewerkt om de klanten vandaag te kunnen verwelkomen in de nieuwe Brasserie 500. "We hebben de zaak gesloten zodat we in de keuken enkele vernieuwingen konden doorvoeren", vervolgt Daems. "Zo werden er enkele nieuwe toestellen geplaatst en hebben de muren een likje verf gekregen. Noem het gerust een kleine, maar degelijke opknapbeurt. We hebben dag en nacht doorgewerkt om alles tijdig klaar te krijgen - de klanten stonden tijdens de werken continu voor de deur. We gaan maandag - en ook op de andere dagen - open op de klassieke uren. De heropening gaat overigens niet gepaard met een speciaal evenement. Al zullen we de klanten wel extra verwennen bij de koffie, om toch die kleine week sluiting wat te compenseren."





Met de overname van Brasserie 500 is de honger van de Wiresto Groep overigens nog niet gestild. "We staan zeker open voor mogelijke overnames van andere zaken - we hebben er nu zes in de portefeuille", aldus Daems. "We zijn ook continu bezig met nieuwe concepten. Ondanks de werken in Oud-Heverlee zitten we op dat vlak zeker niet stil. Maar daar zullen we in de toekomst nog wel over communiceren."