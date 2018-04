Klimaatmaand in Oud-Heverlee 26 april 2018

Oud-Heverlee ondertekende in 2014 het burgemeestersconvenant. Twintig procent minder CO2 tegen 2020, dat is de concrete doelstelling. In mei zijn er in het kader van de klimaatmaand allerlei activiteiten en workshops. Al in 2008 besloten geëngageerde gemeentebesturen uit heel Europa zich samen te engageren om de klimaatverandering aan te pakken. Oud-Heverlee ondertekende in 2014 het burgemeestersconvenant. Ze engageren zich zo samen met 7.754 andere gemeenten in Europa om de uitstoot van CO2 te verminderen. "Twintig procent minder CO2 tegen 2020 is de concrete doelstelling. We kunnen die ambitie enkel waar maken als iedereen meewerkt. Tijdens brainstormsessies werden de ideeën van inwoners vertaald naar een ambitieus klimaatplan, met ruim 200 grote en kleine acties. De opvolging van dit plan gebeurt door de klimaatraad", aldus het gemeentebestuur. In mei zijn er allerlei activiteiten en workshops zoals een Repair Café in Café De Sortie, een klimaatwandeling, een workshop ontspullen en een interactieve voordracht van reisjournalist en schrijver Johan Lambrechts. (SVDL)