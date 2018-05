Kiwanis steunt vzw Esten 16 mei 2018

02u31 0

Kiwanis Oud-Heverlee heeft onlangs een cheque ter waarde van 8.000 euro geschonken aan de vzw Esten. Dat geld is afkomstig van een eetavond ten voordele van Esten, die aan de zeldzame stofwisselingsziekte 'X-ALD' lijdt. Onlangs kreeg zijn familie het verschrikkelijke nieuws dat hij de strijd zal verliezen. Make-A-Wish liet zijn grote droom al in vervulling gaan: Esten was beroemd voor een dag en mocht de cast van Hallo K3, zijn idolen, ontmoeten.





(SVDL)