Kiwanis Oud-Heverlee organiseert Sinterklaasfeest Stefan Van de Weyer

14 november 2018

13u23 0 Oud-Heverlee Op zondag 2 december organiseert Kiwanis Oud-Heverlee zijn traditionele Sinterklaasfeest in De Roosenberg in de Maurits Noëstraat in Oud-Heverlee. Kiwanis is een internationale organisatie van serviceclubs die zich inzetten voor het goede doel, in Oud-Heverlee zijn ze vooral met het lot van kinderen begaan.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze een Sinterklaasshow voor de allerkleinsten organiseren. Die voormiddag begin december is gevuld met spelletjes, springkastelen, ballonnetjes en tekenfilms. Om half elf doet de heilige man zijn intrede in De Roosenberg. Ieder kindje kan de sint persoonlijk komen begroeten. De foto van deze heuglijke ontmoeting valt gratis te verkrijgen op www.kiwanisoudheverlee.be

De inkom is gratis en er bestaat ontbijtgelegenheid vanaf negen uur. Om je ontbijt te reserveren, stuur je een mailtje naar sinterklaas@kiwanisoudheverlee.be Volwassenen betalen acht euro, voor de kinderen is het ontbijt gratis. De betaling gebeurt die dag zelf aan de kassa.