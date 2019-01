Kiwanis Oud-Heverlee kookt op 9 februari Stefan Van de Weyer

11 januari 2019

14u28 0 Oud-Heverlee Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Kiwanis Oud-Heverlee ten voordele voor sociale doelen voor kinderen een eetdag. Deze vindt plaats op zaterdag 9 februari in zaal Don Bosco op de Don Boscolaan 15 in Oud-Heverlee.

Inschrijven voor dit festijn waarvoor de mannen van de Kiwanis instaan, kan op www.kiwanisoudheverlee.be. Volwassenen betalen hiervoor 50 euro of 45 euro in voorverkoop, deze vroegboekkorting is geldig tot begin februari. Voor een maaltijd voor kinderen tussen zeven en vijftienjaar zal er vijftien euro aangerekend worden. Iedereen is die avond van harte welkom vanaf 18 uur.

Kiwanis Oud-Heverlee is een serviceclub die al bestaat sinds 2007 en die door fundraising geld bij elkaar wil sparen voor goede sociale doelen voor kinderen.