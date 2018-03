Kinderen redden 874 levens aan Zoete Waters 16 maart 2018

02u26 0

Kinderen van het derde en vierde leerjaar van basisschool De Appeltuin in Leuven trokken onlangs naar de Zoete Waters om er levens te redden. De lente is in aantocht en dan worden padden, kikkers en salamanders immers wakker in het bos. Ze willen allemaal naar de vijvers van de Zoete Waters om er te paren. Helaas moeten ze, om daar te raken, de drukke Maurits Noëstraat over. Om verkeersslachtoffers te vermijden, werden er schermen met emmers geplaatst tussen het bos en de weg. Iedere ochtend was er een ploeg vrijwilligers aanwezig die de emmers leegmaakte en de dieren veilig naar de vijvers bracht. De kinderen hebben zo op één dag in totaal 874 dieren overgezet, waarvan 664 bruine kikkers, 27 groene kikkers en 176 padden.





(SVDL)