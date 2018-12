Kerstkroeg bij Ree Stefan Van de Weyer

06 december 2018

09u01 0 Oud-Heverlee Op vrijdag 21 december is het tijd voor de Kerstkroeg bij Ree in de Bierbeekstraat bij GBS De Lijsterboom in Blanden. De Kerstmarkt in samenwerking met de ouderraad van de school en er is uiteraard ook eten en drinken voorzien, dit allemaal ten voordele van Pin for Life dat geld verzameld voor hun goede doel Bednet.

Die vrijdag begint het kerstfeest vanaf 15 uur en duurt het tot 22 uur. Dorstigen kunnen het goede doel steunen door glühwein, jägermeister, jenevers, bier, frisdranken, warme choco of Cava Honk te nuttigen. Ginbar “Couyon” is eveneens van de partij. Voor de hongerigen op deze koude winteravond zijn er spekfakkels, hamburgers, braadworsten, hotdogs, soep en pannenkoeken klaar gemaakt.

Deze Kerstkroeg zet zich in voor Pin for Life, dat zijn goede doel Bednet steunt. Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, de les in hun klas live kunnen volgen, van thuis uit. Leerlingen die langdurig of regelmatig afwezig zijn door ziekte, operatie, ongeval of zwangerschap, zijn zo mee met de les en blijven in contact met hun vrienden. Bednet is gratis voor gezin en school.